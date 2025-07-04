«Флуминенсе» — «Аль-Хиляль»: ставка Романа Павлюченко на четвертьфинал КЧМ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч клубного чемпионата мира «Флуминенсе» — «Аль-Хиляль».

Ставка: победа «Флуминенсе» за 2.80.

«Четвертьфинал клубного чемпионата мира — «Флуминенсе» против «Аль-Хиляля». Интригующая пара, если учитывать, что в 1/8 финала оба выбили сильных представителей Европы. Я тут больше верю в успех бразильцев, которые в прошлом раунде остановили финалиста прошедшей Лиги чемпионов УЕФА.

«Флуминенсе» провёл хороший матч с «Интером» в 1/8 финала КЧМ. Команда победила 2:0, в первом тайме сильно доминировала. Забили бразильцы уже на третьей минуте — Кано отличился. Под конец тайма чуть второй «Флу» не забил, но гол Игнасио не засчитали из-за офсайда. Во второй сорокапятиминутке миланцы активизировались, однако даже для ничьей в основное время этого не хватило, в конце на 93-й минуте Эркулес забил второй мяч «Флуминенсе».

Таким образом, «Флу» пока не уступал на этом турнире. В группе дважды сыграл вничью, но в разных обстоятельствах. Сперва едва не одолел «Боруссию» Дортмунд (0:0), а уже в 3-м туре без особой мотивации провёл встречу с «Мамелоди Сандаунз» (0:0). Между этими играми бразильцы уверенно справились с «Ульсаном», как раз и обеспечив себе попадание в плей-офф — 4:2.

А вот у «Аль-Хиляля» в прошлом раунде КЧМ вышел остросюжетный матч с «Манчестер Сити». В первой половине англичане выглядели лучше — вели в перерыве 1:0, казалось, они победят, забив ещё. Но, думаю, сказались два фактора — форма «Сити», который провёл плохой прошлый сезон и мало отдыхал после него, а также Симоне Индзаги на тренерском мостике саудовской команды. «Аль-Хиляль» лучше заиграл во втором тайме, забил несколько мячей к 52-й минуте. В итоге, они доиграли до дополнительного времени, в котором снова обменялись голами, однако победителем из перестрелки вышла команда Индзаги — 4:3.

И примечательно, что для саудовцев это была уже не первая встреча с топовым оппонентом на ЧМ — в группе они играли с мадридским «Реалом» и тоже бо́льшую часть времени выглядели лучше — 1:1. Если же брать просто представителей Европы, то «Аль-Хиляль» ещё играл с «Зальцбургом» и тоже был с ним близок к успеху — 0:0. Ну а 2:0 с «Пачукой» уже были ожидаемыми.

В общем, это два сильных клуба, которые показали уже свой уровень на этом чемпионате мира. Я всё же за «Флуминенсе», который сумел остановить «Интер», финалиста прошлой ЛЧ, команду с большим опытом. «Аль-Хилялю» тяжело тут придётся», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».