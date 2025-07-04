«Палмейрас» — «Челси»: ставка Дмитрия Градиленко на матч 1/4 финала КЧМ в Филадельфии

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч клубного чемпионата мира «Палмейрас» — «Челси».

Ставка: проход «Палмейраса» за 2.55.

«1/4 финала клубного чемпионата мира, «Палмейрас» — «Челси». Скажу о том, что чуть более трёх лет назад, в феврале 2022 года, эти команды уже встречались в КЧМ. Но там был финал и был совершенно другой формат, и в том матче сильнее оказались англичане, забив решающий мяч в дополнительное время, а основное закончилось со счётом 1:1.

Ещё напомню, что свои матчи в 1/8 финала здесь, в США, команды выиграли в дополнительное время. «Челси» обыграл «Бенфику» 4:1, а основное время закончилось со счётом 1:1. А «Палмейрас» победил «Ботафого» 1:0. Считаю, что соперники достойны друг друга и нас ждёт равная борьба.

«Челси» на этом турнире уже проиграл бразильскому клубу в группе — 1:3 с «Фламенго», и, можно сказать, «по делу». И я предположу, что в следующий раунд выйдут бразильцы (коэффициент на этот прогноз — 2.55).

У команд есть потери. Из-за перебора карточек центральный защитник Густаво Гомес у «Палмейраса» и центральный полузащитник Мойсес Кайседо у «Челси» не сыграют. Но, как говорится, незаменимых нет. Предположу, что игра будет проходить с большим количеством борьбы и фолов. И, кстати, можно рассмотреть количество жёлтых карточек и взять, естественно, больше. Да и забитых голов много, по моему мнению, ждать не стоит. Тоже можно рассмотреть прогноз «тотал меньше 2.5» за 1.70.

Ну а мой прогноз — это «выход «Палмейраса» в 1/2 финала». Бразильцам эта победа нужнее, а англичанам уже пора в отпуск», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».