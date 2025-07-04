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«Палмейрас» — «Челси»: ставка Эльвина Керимова на четвертьфинальный матч КЧМ

«Палмейрас» — «Челси»: ставка Эльвина Керимова на четвертьфинальный матч КЧМ
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Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч КЧМ «Палмейрас» — «Челси».

Ставка: победа «Челси» за 2.00.

«Палмейрас» против «Челси» в четвертьфинале КЧМ. «Палмейрас» прошёл «Ботафого» в очень скучном матче. Матче, который ушёл в дополнительное время, и красивый гол забил Паулиньо, но на самом деле моментов было очень мало, и вспомнить какие-то яркие эпизоды — сложно. Понятно, что «Ботафого» играл от обороны, как и весь турнир. «Палмейрас» тоже в целом не рисковал, он может играть агрессивнее, он играл чуть активнее, чем соперник, больше передач вперёд, больше атак. Но какого-то подавляющего преимущества даже по владению у «Палмейраса» не было, вышел на замену Паулиньо, забил, травмировался и заменился. Его гол оказался единственным.

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/4 финала
05 июля 2025, суббота. 04:00 МСК
Палмейрас
Сан-Паулу, Бразилия
Не начался
Челси
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Вот соперник – «Челси», который тоже играл дополнительное время с «Бенфикой», в итоге разгромил её, но в основное — «Челси» испытал проблемы, хотя в целом играл лучше. В первом тайме «Челси» был лучше. Потом пропустил в самом конце, после паузы, связанной с плохими погодными условиями. Но «Челси» в дополнительное время показал, что в состоянии играть лучше, чем «Бенфика», и заметно лучше, и потенциал свой показывать, и просто в дополнительное время уже разнесли соперника лондонцы.

И вот они в четвертьфинале, сильного соперника прошли, да «Бенфика» — сильный соперник. «Палмейрас» — тоже, он может играть по-разному — и от обороны консервативной, и в прессинг, и в атаку, Абел Феррейра — очень гибкий тактический тренер, который, как правило, адаптирует команду под соперника.

Но «Челси» в любом случае – фаворит. Он в свой лучший день, в своём лучшем матче, в своей лучшей форме, в своём лучшем настроении, я думаю, в состоянии обыграть «Палмейрас» в основное время. Это уже четвертьфинал, естественно, «Челси» уже понимает, насколько близок решающий матч. Да, два шага до финала.

Я здесь возьму просто победу «Челси» в основное время за 2.00», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».

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