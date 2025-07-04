«Палмейрас» — «Челси»: ставка Александра Мостового на встречу 1/4 финала КЧМ

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч клубного чемпионата мира «Палмейрас» — «Челси».

Ставка: победа «Челси» 2:1 за 7.80.

«Палмейрас» сыграет с «Челси» в четвертьфинале клубного ЧМ. Англичане являются фаворитами, их уровень выше. Правда, форма команды может быть не такой свежей сейчас, в сравнении с оппонентом.

Тяжёлая и долгая игра у «Челси» была в 1/8 финала КЧМ. Играл он с другим представителем Европы — «Бенфикой». В первом тайме соперники осторожничали, у «синих» случилось несколько моментов. Во второй сорокапятиминутке англичане немного активизировались, на 64-й минуте они открыли счёт — Джеймс забил прямым ударом со штрафного, перехитрил он вратаря португальцев. Ещё несколько моментов было у «Челси», но счёт оставался 1:0.

За пять минут до конца встречи их игру прервали из-за погодных условий. И вернулись футболисты на поле примерно через два часа. И, что самое интересное, «Бенфика» успела сравнять — Ди Мария реализовал пенальти. Но в дополнительное время «Челси» уже уверенно додавил соперника, на этот раз не дал ему шансов сравнять — счёт 4:1 стал, после удаления у «орлов» забили Нкунку, Нету и Холл. В общей сложности около пяти часов длился матч, однако у португальцев шансов на победу почти не было при этом.

«Палмейрас» же провёл стандартную по длительности встречу в 1/8 финала, тоже с дополнительным временем. В соперниках — хорошо знакомый «Ботафого». Бразильцы друг с другом осторожно играли, в первом тайме так и вовсе почти моментов не создали. Зелёно-белые были опаснее, время от времени у них были шансы. Во втором тайме «Палмейрас» уже активнее играл, «Ботафого» в основном отбивался. Но доиграли они до дополнительного времени, в которое зелёно-белые наконец открыли счёт — Паулиньо на 100-й минуте красиво обыграл защитника и издалека пробил в нижний угол.

В целом игра «Палмейраса» была похожа по интриге на матч «Челси» — оба уверенно выиграли, у их соперники почти не было шансов на успех. В своих группах они выступали небезупречно. Так, «Челси» один раз даже уступил, слабо выступил он во втором тайме с «Фламенго» — 1:3. В других встречах у «синих» проблем почти не было — 2:0 с «Лос-Анджелесом» и 3:0 — с «Эсперансом». «Палмейрас» же не проигрывал, но дважды сыграл вничью, «Порту» он почти одолел (0:0), а с «Интер Майами» на удивление только в концовке успел сравнять — 2:2. Ещё в одном матче представитель Бразилии легко обыграл «Аль-Ахли».

В общем, тут встречаются два сильных клуба, имеющие в составе игроков высокого класса. Однако всё же уровень «Челси» выше, как я считаю. Они привыкли к игре на таких турнирах, да и в прошлом сезоне в концовке не так плохо выглядела команда Марески», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».