«Палмейрас» — «Челси»: ставка Романа Павлюченко на игру КЧМ 5 июля

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч клубного чемпионата мира «Палмейрас» — «Челси».

Ставка: победа «Челси» за 2.07.

«Палмейрас» и «Челси» сойдутся в четвертьфинале клубного ЧМ. Я тут верю в успех английского клуба, чей состав всё-таки сильнее.

Бразильцам немного повезло с соперником в 1/8 финала — знакомый «Ботафого» из одного чемпионата. С другой стороны, команды хорошо знают друг друга, и это было видно в их матче. Собственно, в основное время они ни одного гола не забили. Но если оценивать, кто был ближе к тому, чтобы открыть счёт, то это как раз «Палмейрас». Активнее выступил клуб, больше создавал моментов. Забил он в итоге уже в дополнительное время — отличился Паулинью. Гомеса удалили на 116-й минуте, но «Ботафого» этим не воспользовался.

В целом «Палмейрас» является одним из сильнейших представителей Бразилии и вообще Южной Америки на КЧМ, и он этот статус подтверждает. Пока без поражений идёт коллектив. В группе он провёл хороший матч с «Порту» (0:0), обыграл «Аль-Ахли» (2:0). Правда, с «Интер Майами» не лучшая игра была у зелёно-белых, они тогда проигрывали 0:2 к концу, активизировались и под занавес успели сравнять — 2:2.

«Челси» же изначально котировался как один из фаворитов турнира, учитывая большой состав, результаты прошлого сезона. В группе клуб выглядел уверенно, произошла у него всего одна «осечка» в группе — второй тайм с «Фламенго», в котором «синие» пропустили трижды, ещё и остались на поле вдесятером (итог — 1:3). Но в других противостояниях команда Марески уже выигрывала — 2:0 с «Лос-Анджелесом», 3:0 с «Эсперансом».

Матч 1/8 финала КЧМ вышел тяжёлым для «Челси», хотя бы потому, что длился он несколько часов, из-за непогоды его останавливали и позже продолжали. Соперник был сложным — «Бенфика», другой крепкий представитель Европы. Но «синие» справились с оппонентом, выиграли у него 4:1. Правда, три мяча англичане забили уже в дополнительное время, после того, как португальцы остались на поле вдесятером.

Я всё-таки отдаю предпочтение «Челси», как я сказал, скамейка глубокая, средний уровень игроков высокий, много молодых футболистов. «Палмейрасу» уже в 1/8 финала тяжело далась победа, тут он её точно не добудет, я считаю», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».