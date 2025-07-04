«Динамо» Москва — «Партизан»: прогноз Виктора Гусева на матч Братского кубка

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч «Динамо» Москва — «Партизан».

Ставка: победа «Динамо» с форой (-1) за 1.61.

«Если «Динамо» стартовало в розыгрыше Братского кубка с убедительной победы над четвёртой командой Сербии белградским ОФК (4:0), то «Партизан», в национальном чемпионате финишировавший вторым, проиграл ЦСКА — 1:3. Гости, скорее, имели больше шансов ещё пропустить, чем забить, хотя гол Рогановича в ворота Акинфеева был эффектным. Отметим и то, что команда, даже проигрывая, не уходит с поля без забитого мяча. До того белградцы уступили (1:2) московскому клубу «Родина» из нашей Первой лиги.

«Динамо» встречалось с «Партизаном» четыре раза — с удачной статистикой: две победы, две ничьих. Хотя один раз москвичи всё же в итоге уступили. В прошлом году встреча в рамках Братского кубка завершилась вничью — 2:2. Интересно, что все мячи были забиты в последние 15 минут, причём белградцы отыгрались со счёта 0:2, а потом взяли и серию пенальти — 4:2.

Капитан команды 37-летний Бибрас Натхо в чемпионате Сербии стал лучшим бомбардиром и ассистентом клуба (15+13). Ну а мы помним, что экс-полузащитник сборной Израиля был чемпионом России в составе ЦСКА, а также с «Рубином» выигрывал наш Кубок и Суперкубок.

В прошлом году гости из Сербии произвели большее впечатление, чем пока производят сейчас. Во всяком случае, заряженностью на борьбу до финального свистка. «Партизан» готовится к старту в Лиге Европы: выездной матч с кипрской «Ларнакой» ждёт его совсем скоро — 10 июля. С одной стороны, это предполагает близкий к оптимальному уровень готовности — по сравнению с тем же «Динамо», для которого время официальных встреч наступит только во второй половине месяца. Впрочем, нельзя исключать и того, что «партизаны» больше думают о том, чтобы не расплескать силы перед еврокубковой встречей.

При этом динамовским футболистам при новом тренере уже сейчас желания добавляет борьба за место в основном составе. Так, в матче с ОФК к мячам Осипенко и Гладышева свои голы после перерыва добавили вышедшие на замену активные Гогнидзе и Скопинцев. Фактор своего поля и желание взять реванш за прошлый год, думаю, тоже надо учесть», — приводит слова Гусева «Ставка ТВ».