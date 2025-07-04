«Динамо» Москва — «Партизан»: прогноз Семёна Зигаева на игру Братского кубка 4 июля

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч «Динамо» Москва — «Партизан».

Ставка: обе забьют и ТБ 2.5 за 1.93.

«Московские динамовцы проводят очень содержательное межсезонье, чего с бело-голубыми не было давненько. Для начала команду возглавил Валерий Карпин, что понравилось далеко не всем поклонникам «Динамо», учитывая его спартаковское прошлое. На трансферном рынке тоже бело-голубые активны, Осипенко уже пришёл, ждут Сергеева, но и потери имеются. Даса и Бальбуэна уже ушли, а Карраскаль одной ногой во «Фламенго». На Братском кубке «Динамо» стартовало с победы над ОФК 4:0, а перед этим обыграли медиакоманду 2DROTS 3:0.

«Партизану» предстоит скорый старт в квалификации Лиги Европы, уже 10 июля сербская команда сыграет на выезде с АЕКом из Ларнаки. Братский кубок вполне можно рассматривать как отличную подготовку к старту сезона, ведь матчи с ЦСКА и «Динамо» точно сложнее, чем игры с киприотами. Первую встречу «Партизан» уже провёл и запомнился роскошным голом Рогановича, а вот пропустили сербы трижды и уступили армейцам 1:3.

Для обеих команд это завершающий матч в турнире, но если «Партизану» уже на следующей неделе ехать на Кипр, то «Динамо» первый официальный матч проведёт лишь 19 июля, и пока форсировать подготовку точно не стоит. Год назад команды уже встречались и тогда в последние 15 минут забили по два мяча и всё решили в серии пенальти, которую белградцы выиграли. Сейчас я тоже верю в большое количество голов, поэтому наш вариант прост», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».