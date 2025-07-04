«Палмейрас» — «Челси»: забери фрибет до 100 000 рублей от БЕТСИТИ на матч клубного ЧМ

5 июля «Палмейрас» сыграет с «Челси» в четвертьфинальном матче плей-офф клубного чемпионата мира. Встреча в Филадельфии начнётся в 5:00 мск. У всех новых клиентов БЕТСИТИ есть возможность получить приветственный фрибет до 100 000 рублей:

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На клубном чемпионате мира «Палмейрас» смотрится очень уверенно. Бразильский коллектив показывает хорошую игру и не потерпел ни одного поражения. Команда заняла первое место в группе А, обыграв «Аль-Ахли» и сыграв вничью с «Порту» и «Интер Майами». В плей-офф были обыграны соотечественники из «Ботафого». Основное время завершилось вничью, а победу принёс гол Паулиньо на 100-й минуте.

«Челси» уже проигрывал клубу из Бразилии на текущем турнире. Во 2-м туре группового этапа лондонцы уступили «Фламенго» (1:3). Однако больше команда Энцо Марески не допускала осечек, одолев «Лос-Анджелес» и «Эсперанс». «Аристократы» вышли в плей-офф со второй строчки квартета D. В матче на вылет они сломили сопротивление «Бенфики», трижды забив в дополнительное время (4:1).

Лондонцы выиграли Лигу конференций — 2025 и всерьёз намерены взять ещё один трофей. Полузащитник «Челси» Мойсес Кайседо отметил, что победа на клубном чемпионате мира будет многое значить для всего коллектива.

В последний раз соперники встречались в финале клубного чемпионата мира в 2022 году. Тогда лондонцы победили в дополнительное время и выиграли трофей.

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