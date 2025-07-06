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«Ди-Си Юнайтед» — «Атланта Юнайтед»: прогноз на матч МЛС

«Ди-Си Юнайтед» — «Атланта Юнайтед»: прогноз на матч МЛС
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Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на игру МЛС «Ди-Си Юнайтед» — «Атланта Юнайтед».

Ставка: результативная ничья за 4.00.

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После яркой волевой победы в матче с «Орландо Сити» (3:2), когда один из голов забил Алексей Миранчук, команда россиянина забарахлила. «Атланта Юнайтед» потерпела три поражения подряд с общим счётом 1:9. Менее надёжной стала оборона, ухудшилась реализация.

Дело здесь в гостевом факторе. Все эти встречи «Атланта Юнайтед» провела на выезде. А в двух домашних матчах до того одержала результативные победы. С «Ди-Си Юнайтед» тоже предстоит сыграть в гостях, однако есть реальные шансы избежать поражения.

«Ди-Си Юнайтед» тоже барахлит в нынешнем сезоне. Три последние встречи также проиграл, в одном из случаев — со счётом 1:7! Это отличная возможность для Миранчука и его партнёров поправить результативность и прервать серию поражений. Хотя понятно, что на победу рассчитывать будет сложно, ведь соперник тоже будет стремиться набрать очки.

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