Мирра Андреева — Хейли Баптист: прогноз на матч Уимблдона

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на игру Мирра Андреева — Хейли Баптист.

Ставка: Андреева победит + тотал больше 19.5 гейма за 2.00.

Мирра Андреева внешне легко пробралась в третий круг Уимблдона-2025. Особенно на фоне неудачи в прошлом году. На этот раз она уже одержала две победы, причём в обоих случаях со счётом 2:0 по партиям. Однако лёгкой прогулкой этот путь точно назвать не получится.

Россиянка справилась с 86-й ракеткой мира Маяр Шериф и с 63-й ракеткой мира Лючией Бронцетти. В последнем случае всё началось с уверенной победы в сете со счётом 6:1, но во второй партии пришлось попотеть — 7:6 (7:4). Пока что у спортсменки из России всё идёт по восходящей.

Теперь предстоит встретиться с Хейли Баптист, которая занимает 55-ю позицию рейтинга. Это тоже молодая теннисистка из США, которая по дороге успела победить опытную Сорану Кырстю. В матче с американкой у Мирры должны быть неплохие шансы, поскольку та очень плохо себя показала на травяных турнирах перед Уимблдоном. То есть прогнозируем победу россиянки, но встреча затянется.