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«Клёб де Фут Монреаль» — «Интер Майами»: прогноз «Чемпионата»

«Клёб де Фут Монреаль» — «Интер Майами»: прогноз «Чемпионата»
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Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на игру МЛС «Клёб де Фут Монреаль» — «Интер Майами».

Ставка: «Монреаль» победит за 3.00.

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«Интер Майами» трудно в чём-то упрекнуть по итогам выступления на домашнем клубном чемпионате мира по футболу. После трёх туров группового этапа проект Дэвида Бекхэма финишировал на второй строчке, не потерпев ни одного поражения и набрав пять очков. Ну а справиться с «ПСЖ» сейчас мало кто способен.

Если учитывать возраст ветеранов, а также желание Лионеля Месси подойти к чемпионату мира 2026 года без травм, будет логично, что главный тренер «Интер Майами» даст лидерам отдохнуть после клубного чемпионата мира. А потому ожидать уверенной победы в предстоящей встрече точно не стоит. Однако это далеко не единственная причина.

«Клёб де Фут Монреаль» в этом сезоне очень нестабилен. На данный момент он замыкает турнирную таблицу Восточной конференции. Однако недавно клуб добыл домашнюю победу, а потому наверняка будет окрылён. Кроме того, у «Интер Майами» даже при графике до КЧМ-2025 плохо получалось играть на выезде в МЛС. А здесь вообще предстоит лететь в Канаду. Так что мы рискнём и предположим сенсацию в этой встрече.

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