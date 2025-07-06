«Зенит» — «Балтика»: букмекеры оценили шансы команд

6 июля 2025 года в товарищеском матче сыграют «Зенит» и «Балтика». Встреча состоится в Санкт-Петербурге. Начало запланировано на 19:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение петербургскому клубу. Поставить на победу «Зенита» можно с коэффициентом 1.29, что составляет примерно 75% вероятности.

При этом шансы калининградской «Балтики» на победу оценили в 11.00 (9%). Ничья идёт с коэффициентом 5.90 (16%).

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.65, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.24.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.10.