«Зенит» — «Балтика»: стал известен самый вероятный счёт

6 июля 2025 года в товарищеском матче сыграют «Зенит» и «Балтика». Встреча состоится в Санкт-Петербурге. Начало — в 19:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение петербургскому клубу. Поставить на победу «Зенита» можно с коэффициентом 1.27, а шансы калининградской «Балтики» оценили в 11.00. Ничья идёт с коэффициентом 5.70.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.65, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.24. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.10.

Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу петербургского клуба за 5.80. Победа «Зенита» 2:1 идёт за 6.80, на точный счёт 3:0 в пользу сине-бело-голубых выставлен коэффициент 8.00.