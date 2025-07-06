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«Зенит» — «Балтика»: стал известен самый вероятный счёт

«Зенит» — «Балтика»: стал известен самый вероятный счёт
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6 июля 2025 года в товарищеском матче сыграют «Зенит» и «Балтика». Встреча состоится в Санкт-Петербурге. Начало — в 19:30 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение петербургскому клубу. Поставить на победу «Зенита» можно с коэффициентом 1.27, а шансы калининградской «Балтики» оценили в 11.00. Ничья идёт с коэффициентом 5.70.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.65, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.24. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.10.

Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу петербургского клуба за 5.80. Победа «Зенита» 2:1 идёт за 6.80, на точный счёт 3:0 в пользу сине-бело-голубых выставлен коэффициент 8.00.

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