«Зенит» — «Балтика»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на товарищескую игру «Зенит» — «Балтика».

Ставка: «Зенит» победит с разницей в 2-3 мяча за 2.03.

«Зенит» успешно проходит предсезонную подготовку. Сине-бело-голубые в первой товарищеской встрече разгромили «Црвену Звезду» (3:0). Следом был матч с махачкалинским «Динамо» (2:0). В первом тайме Сергей Семак задействовал состав, в который вошли в основном российские футболисты. Он завершился вничью со счётом 0:0. После перерыва на поле стали появляться легионеры, и пошла совсем другая игра. Вновь забил Лусиано Гонду, а установил окончательный счёт гол Педро.

Калининградский клуб под руководством опытного Андрея Талалаева был очень бдителен и надёжен в обороне в минувшем сезоне Первой лиги. В 34 матчах команда пропустила всего лишь 18 мячей. Несомненно, с учётом того факта, что «Балтика» уступает многим соперникам из РПЛ по качеству состава, игра будет выстраиваться на защите.

Некоторые новички уже прибыли в состав и смогут принять участие в предстоящей встрече, которая станет для «Балтики» второй в это межсезонье.

Предлагаем поставить на победу «Зенита» с разницей в два или три мяча с коэффициентом 2.03. Команда и вратарская бригада Сергея Семака и так классно провела прошлые встречи, а ещё должен вернуться после травмы Евгений Латышонок. Сине-бело-голубые уже успели окрепнуть, а вот «Балтику» ждёт ещё много работы. Новичкам потребуется немало времени на освоение.