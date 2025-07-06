Стали известны шансы «Спартака» победить «Крылья Советов»

6 июля 2025 года в товарищеском матче сыграют «Спартак» и «Крылья Советов». Встреча состоится на стадионе «Лукойл Арена». Начало — в 17:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение московскому клубу. Поставить на победу «Спартака» можно с коэффициентом 1.47, что составляет примерно 67% вероятности.

При этом шансы «Крыльев Советов» оценили в 7.10 (13%). Ничья идёт с коэффициентом 4.75 (20%).

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.15.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.84. На гол в каждом тайме дают 1.73.