«Спартак» — «Крылья Советов»: назван самый вероятный счёт

6 июля 2025 года в товарищеском матче сыграют «Спартак» и «Крылья Советов». Встреча состоится на стадионе «Лукойл Арена». Начало — в 17:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение московскому клубу. Поставить на победу «Спартака» можно с коэффициентом 1.47, а шансы «Крыльев Советов» оценили в 6.70. Ничья идёт с коэффициентом 4.70.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.15. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.84.

Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу московского клуба за 6.70. Победа «Спартака» 2:1 идёт за 8.00, на точный счёт 1:1 выставлен коэффициент 8.50.