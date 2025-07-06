«Спартак» — «Крылья Советов»: прогноз на матч 6 июля

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на товарищескую игру «Спартак» — «Крылья Советов».

Ставка: «Спартак» победит + тотал больше 2.5 гола за 2.13.

Пока красно-белые провели только одну контрольную встречу. В Тарасовке они одолели «Торпедо» со счётом 3:1. Первый тайм по игре остался за автозаводцами, потому что Станкович задействовал резервный состав. Когда во втором вышли лидеры — всё изменилось.

Подопечные Магомеда Адиева тоже провели пока только одну товарищескую встречу, как и «Спартак». Они сыграли вничью с «КАМАЗом» — 1:1. И это довольно тревожный звоночек, ведь сравнять счёт им удалось лишь только благодаря пенальти.

Предлагаем поставить на победу красно-белых через тотал больше 2.5 мяча. Коэффициент дают неплохой — 2.13. Команда Деяна Станковича должна легко разбираться с «Крыльями Советов», которые до сих пор не залатали дыры в обороне и пока не готовы к новому сезону.

«Спартак» должен выигрывать эту встречу на индивидуальном мастерстве таких футболистов, как Барко и Маркиньос. И, конечно же, ждём, что дебютирует Заболотный. Наверняка он сделает всё возможное, чтобы забить гол и положить конец всем разговорам о правильности его трансфера в «Спартак». Пусть даже и в товарищеской встрече.