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Касаткина — Самсонова: прогноз на матч 3-го круга Уимблдона

Касаткина — Самсонова: прогноз на матч 3-го круга Уимблдона
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Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на игру 3-го круга Уимблдона Дарья КасаткинаЛюдмила Самсонова.

Ставка: Самсонова победит + тотал больше 19.5 гейма за 2.18.

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Когда Дарья Касаткина представляла Россию, результаты её выступлений будто были лучше. На «Ролан Гаррос» она, конечно, дошла до четвёртого круга. Однако на трёх травяных турнирах перед Уимблдоном-2025 не могла преодолеть даже первых соперниц.

Вероятно, в том числе из-за этого букмекеры не видят в нынешней австралийской теннисистке фаворита предстоящего матча. Хотя дело здесь ещё и в Людмиле Самсоновой. Россиянка дошла до финала чемпионата Росмалена в парном разряде и до полуфинала Открытого чемпионата Германии в Берлине в одиночном разряде.

На самом Уимблдоне Самсонова словно не замечает соперниц — Майю Джойнт (6:3, 6:2) и Юлию Стародубцеву (6:2, 6:1) она разгромила. Теперь пришла очередь Касаткиной. Конечно, обыграть Дарью с похожим счётом будет тяжело, однако рассчитывать на победу в целом можно. В прошлой очной встрече победила как раз Людмила.

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