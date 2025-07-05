Касаткина — Самсонова: прогноз на матч 3-го круга Уимблдона

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на игру 3-го круга Уимблдона Дарья Касаткина — Людмила Самсонова.

Ставка: Самсонова победит + тотал больше 19.5 гейма за 2.18.

Когда Дарья Касаткина представляла Россию, результаты её выступлений будто были лучше. На «Ролан Гаррос» она, конечно, дошла до четвёртого круга. Однако на трёх травяных турнирах перед Уимблдоном-2025 не могла преодолеть даже первых соперниц.

Вероятно, в том числе из-за этого букмекеры не видят в нынешней австралийской теннисистке фаворита предстоящего матча. Хотя дело здесь ещё и в Людмиле Самсоновой. Россиянка дошла до финала чемпионата Росмалена в парном разряде и до полуфинала Открытого чемпионата Германии в Берлине в одиночном разряде.

На самом Уимблдоне Самсонова словно не замечает соперниц — Майю Джойнт (6:3, 6:2) и Юлию Стародубцеву (6:2, 6:1) она разгромила. Теперь пришла очередь Касаткиной. Конечно, обыграть Дарью с похожим счётом будет тяжело, однако рассчитывать на победу в целом можно. В прошлой очной встрече победила как раз Людмила.