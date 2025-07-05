«ПСЖ» — «Бавария»: прогноз Константина Генича на матч КЧМ

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч «ПСЖ» – «Бавария» в 1/4 финала клубного чемпионата мира-2025.

Ставка: «Бавария» не проиграет за 1.80.

«Главная пара, безусловно, на стадии 1/4 финала — это европейское противостояние «ПСЖ» — «Бавария». Я думаю, что это скрытый финал. Понятно, что есть ещё мадридский «Реал», который претендует на победу в турнире, но здесь встречаются, на мой взгляд, две самые яркие, самые уверенные, самые стабильные команды. И эти команды играли не так давно в Лиге чемпионов, ещё свежи в памяти воспоминания о тех матчах, но сейчас многое изменилось. Париж стал гораздо убедительнее, гораздо увереннее. «Бавария» с новыми игроками, с новыми идеями Компани, с неплохой реализацией Кейна на этом турнире в последних матчах.

«Бавария», конечно, мощно выглядит, очень мощно. «Парижу» будет очень непросто. И для меня большая загадка и удивление, почему Париж идёт таким однозначным фаворитом в паре с «Баварией». «Бавария» так в кошки-мышки поиграла с «Фламенго», но в целом «Бавария» выиграла очень заслуженно, закономерно и показала хороший, качественный футбол в матче 1/8 финала. Я думаю, что эту форму «Бавария» постарается показать в матче против Парижа. Недооценивать «Баварию» ни в коем случае не стоит. И вот такой разброс в пользу «ПСЖ» в линии для меня, честно говоря, загадка.

Поэтому есть смысл, как мне кажется, сыграть от «Баварии», что она в основное время не проиграет за коэффициент 1.8. Отличный вариант», — приводит слова Генича «РБ Спорт».