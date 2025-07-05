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«ПСЖ» — «Бавария»: прогноз Владислава Радимова на матч 1/4 финала клубного ЧМ

«ПСЖ» — «Бавария»: прогноз Владислава Радимова на матч 1/4 финала клубного ЧМ
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Известный в прошлом футболист Владислав Радимов дал прогноз на матч КЧМ «ПСЖ» — «Бавария».

Ставка: проход «ПСЖ» за 1.68.

«Если португальские игроки «ПСЖ» останутся в составе и не уедут на похороны Диогу Жоты, то «Париж», конечно же, гораздо сильнее. У «Баварии» были проблемы в чемпионате в выездных матчах и много пропущенных голов, а здесь «ПСЖ» с такими скоростями и на такой стадии.

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/4 финала
05 июля 2025, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Бавария
Мюнхен, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Я думаю, надо точно брать проход «ПСЖ», если не уедет три-четыре игрока. И второе: всё-таки «Бавария» – атакующая команда, и во втором тайме, если «ПСЖ» будет вести в счёте, то забьют обе.

Итак: обе команды забьют во втором тайме и итоговая победа «ПСЖ», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

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