«ПСЖ» — «Бавария»: прогноз Владислава Радимова на матч 1/4 финала клубного ЧМ

Известный в прошлом футболист Владислав Радимов дал прогноз на матч КЧМ «ПСЖ» — «Бавария».

Ставка: проход «ПСЖ» за 1.68.

«Если португальские игроки «ПСЖ» останутся в составе и не уедут на похороны Диогу Жоты, то «Париж», конечно же, гораздо сильнее. У «Баварии» были проблемы в чемпионате в выездных матчах и много пропущенных голов, а здесь «ПСЖ» с такими скоростями и на такой стадии.

Я думаю, надо точно брать проход «ПСЖ», если не уедет три-четыре игрока. И второе: всё-таки «Бавария» – атакующая команда, и во втором тайме, если «ПСЖ» будет вести в счёте, то забьют обе.

Итак: обе команды забьют во втором тайме и итоговая победа «ПСЖ», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».