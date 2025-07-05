«ПСЖ» — «Бавария»: прогноз Дмитрия Градиленко на четвертьфинал КЧМ

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч клубного чемпионата мира «ПСЖ» — «Бавария».

Ставка: 1:1 по ходу матча за 2.07.

«ПСЖ» – «Бавария», это всего лишь 1/4 финала клубного чемпионата мира. Вывеска — 100% финальная, и сразу приходит на память финал Лиги чемпионов сезона -2019/2020 на пустом «Эштадиу да Луш», в котором сильнее были немцы. Единственный мяч забил Коман, который до сих пор в составе «Баварии», так же как и Нойер, Киммих, Мюллер и Дэвис. А вот у «ПСЖ» остался один Маркиньос.

«ПСЖ» и «Бавария», по моему мнению, лучшие команды этого чемпионата. Хотя по разочку в своих группах проиграли с одинаковым счётом 0:1. И их последний матч между собой тоже закончился со счётом 1:0 в пользу немцев. Это было в групповой стадии Лиги чемпионов в декабре прошлого года.

Но в этом матче мы увидим не один и не два забитых гола. Поэтому я предложу вам несколько пари на рассмотрение. «Тотал больше трёх голов в матче» за 1.90. Второй вариант — «по ходу матча будет счёт 1:1» за 2.07. И третий – «проход «ПСЖ» и тотал больше 2.5» за 2.55.

А мой вариант №2 – «по ходу матча будет счёт 1:1», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».