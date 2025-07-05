«ПСЖ» — «Бавария»: ставка Александра Мостового на встречу КЧМ 5 июля

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч клубного чемпионата мира «ПСЖ» — «Бавария».

Ставка: 2:2 за 9.60.

«ПСЖ» против «Баварии», четвертьфинал клубного чемпионата мира. Само собой, центральный матч всего раунда плей-офф. Обе команды имеют большие амбиции на мундиале. Жду тут равного футбола, возможно, в основное время они не определят победителя.

«ПСЖ» в 1/8 финала встречался с «Интер Майами». И уже с первых минут была видна разница в классе между соперниками. Сейчас их уровень сильно различается. На первых минутах парижане открыли счёт, забил после стандарта Невеш. Он же сделал дубль на 39-й минуте, отличился после розыгрыша. Защита ничего не могла сделать. Продолжала команда Энрике давить, ещё был автогол «Интера» и забитый мяч Хакими. В общем, всё стало понятно ещё до перерыва, а после него соперники просто доиграли матч — 4:0.

У «Баварии» оппозиция в 1/8 финала была более солидная — «Фламенго», ранее обыгравший «Челси». Но с мюнхенцами добиться успеха бразильцам не удалось. Сценарий матча у них повторился. Команда Компани быстро открыла счёт после углового, был автогол игрока «Фламенго». «Бавария» сильно прессинговала, после одного из перехватов Кейн забил издалека. Один мяч бразильцы после первой же своей атаки отыграли, но Горетцка у мюнхенцев быстро забил третий мяч за клуб — красиво издалека он оформил гол после перехвата. Во втором тайме продолжали немцы доминировать, «Фламенго» единственный раз забил ещё с пенальти. Но к 75-й минуте счёт стал 4:2, Кейн забил снова после перехвата.

В общем, в 1/8 финала обе команды, можно сказать, деклассировали своих оппонентов, выступили в доминирующей манере. В группе они схожим образом играли. «Бавария» только в 3-м туре потеряла очки с «Бенфикой» (0:1) в игре, которая для неё ничего уже не меняла — до этого подопечные Компани без проблем справились с «Окленд Сити» (10:0) и с «Бока Хуниорс» (2:1). «ПСЖ» один раз оступился в противостоянии с «Ботафого» (0:1), и то, там сильно парижанам не повезло, голевых моментов у них было множество. В двух других турах они выиграли у «Атлетико» (4:0) и у «Сиэтл Саундерс» (2:0).

Само собой, обе команды ставят перед собой задачу как минимум дойти до финала. «ПСЖ» приехал на турнир в статусе действующего победителя Лиги чемпионов. «Бавария», хотя и вылетела из еврокубка в четвертьфинале, но всё равно была близка к тому, чтобы попасть в полуфинал, с «Интером» не повезло ей.

Уверен, обе команды будут биться до конца. По несколько раз они друг другу забьют в основное время, но победителя не определят — точный счёт 2:2 за 9.60», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».