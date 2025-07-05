«ПСЖ» — «Бавария»: прогноз Виктора Гусева на игру клубного чемпионата мира

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч КЧМ «ПСЖ» — «Бавария».

Ставка: гол Кейна за 2.39.

«ПСЖ» не имел проблем в матче 1/8 финала. Триумфатор Лиги чемпионов уверенно (4:0) победил команду Месси, которая и так уже прыгнула выше собственной головы на нынешнем турнире. После разгрома, учинённого миланскому «Интеру» в финале ЛЧ, чемпион Франции уверенно начал свой путь и на КЧМ, крупно победив мадридский «Атлетико» (4:0). А вот потом было неожиданное поражение от «Ботафого» (0:1) — с пока единственным пропущенным вратарём «ПСЖ» Доннаруммой голом на этом турнире. У «Сиэтла» в заключительном матче предварительного этапа французский клуб выиграл — 2:0.

10 забитых мячей при одном автоголе между собой делят семь футболистов «ПСЖ». При этом по два раза отличились правый защитник Хакими и в основном играющий на его фланге хавбек Жоау Невеш. Расположившийся на другом фланге Кварацхелия записал на свой счёт один гол, а его партнёры по атаке Баркола и Дуэ не отличились ни разу. Правда, первый из них поначалу не играл из-за повреждения. В матче с Майами на 62-й минуте на поле вышел пропустивший предыдущую часть КЧМ из-за травмы герой ЛЧ Дембеле и даже сделал… фото с Месси. В четвертьфинале французский нападающий может впервые на турнире оказаться в стартовом составе. Средняя линия «ПСЖ» (Витинья — Руис — Невеш) выглядит сильнейшей на клубном ЧМ.

«Бавария» в 1/8 прошла «Фламенго» (4:2), много забив, но снова пропустив — даже с Нойером в воротах: игра центра обороны пока до конца не отлажена. Дублем отметился Кейн. Свой первый мяч на турнире 31-летний англичанин провёл в ворота клуба «Бока Хуниорс», когда мюнхенцы во 2-м туре группового этапа победили — 2:1. Интересно, что в 1-м туре Мюнхен 10 раз забил «Окленду» (10:0), но тогда Кейн не отличился ни разу. А вот уже в следующем матче он расчехлил своё орудие. Думается, бомбардир, которому, правда, в последнее время часто отводят роль разыгрывающего, вполне может продолжить свою серию в четвертьфинале. К тому же окончательно восстановился располагающийся рядом Мусиала, до того дважды выходивший на замену. Кстати, получив 30 минут игрового времени, он успел отправить три мяча в ворота «Окленда».

В 15 личных встречах двух команд не было ни одной ничьей. Одержавшие девять побед немцы выиграли, в том числе четыре последние встречи. Так, «ПСЖ» был повержен (1:0) в ноябре прошлого года в Мюнхене на общем этапе ЛЧ. Поставим на гол Кейна», — приводит слова Гусева «Ставка ТВ».