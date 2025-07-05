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«ПСЖ» — «Бавария»: прогноз Игоря Семшова на четвертьфинальную игру КЧМ 5 июля

«ПСЖ» — «Бавария»: прогноз Игоря Семшова на четвертьфинальную игру КЧМ 5 июля
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Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов сделал свою ставку на матч клубного чемпионата мира «ПСЖ» — «Бавария».

Ставка: победа «ПСЖ» с форой (0) за 1.60.

«Матч между «ПСЖ» и «Баварией» пройдёт в рамках 1/4 финала клубного чемпионата мира.

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/4 финала
05 июля 2025, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Бавария
Мюнхен, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«ПСЖ» демонстрирует впечатляющую игру на турнире, несмотря на неожиданное поражение от «Ботафого» (0:1) в групповом этапе. Команда Луиса Энрике уверенно разобралась с «Атлетико» Мадрид (4:0), «Сиэтл Саундерс» (2:0) и «Интер Майами» (4:0) в 1/8 финала. Атака парижан выглядит мощной, даже несмотря на молодой возраст Баркола и Дуэ.

«Бавария» тоже показывает результативный футбол, но с заметными проблемами в обороне. Немцы разгромили «Окленд Сити» (10:0), но затем едва обыграли «Бока Хуниорс» (2:1) и проиграли «Бенфике» (0:1). В 1/8 финала они победили «Фламенго» (4:2), но пропустили два мяча из-за ошибок защиты. Гарри Кейн остаётся ключевой фигурой в атаке.

Последние четыре матча между этими командами остались за «Баварией». Однако сейчас «ПСЖ» в такой форме, что им по силам прервать неудачную полосу. Поставим на победу «ПСЖ» с форой (0)», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».

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