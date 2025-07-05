«ПСЖ» — «Бавария»: прогноз Романа Павлюченко на игру КЧМ в Атланте

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч клубного чемпионата мира «ПСЖ» — «Бавария».

Ставка: победа «ПСЖ» за 2.20.

«ПСЖ» и «Бавария» проведут очный матч. Можно было бы подумать, что это плей-офф Лиги чемпионов, причём даже стадия полуфинала или финала. Но это клубный чемпионат мира, четвертьфинал. Обе команды уверенно проводят турнир и стремятся побороться за трофей. Жду тут напряжённого противостояния.

Обе команды схожим образом провели групповой раунд. Они являлись главными фаворитами квартетов, но по итогу не так легко финишировали в топ-2, по разу проиграли. Так, «ПСЖ» не справился с «Ботафого» во 2-м туре – 0:1. При этом игра была односторонней, должны были по моментам выигрывать 2:1 или 3:1.

В остальных встречах команда Энрике выигрывала, делала это уверенно, не пропускала. Дважды клуб победил со счётом 4:0, причём в важных матчах – первый тур с «Атлетико» и 1/8 финала с «Интер Майами». Это две разные виктории, с американцами, конечно, было намного проще. А вот со счётом 2:0 французы обыграли, казалось бы, самого простого соперника – «Сиэтл Саундерс».

«Бавария» уступила в группе более статусному сопернику – «Бенфике». Но я бы тоже не сказал, что это было закономерное поражение. Дело в том, что на тот момент мюнхенцы уже гарантировали себе выход в плей-офф, а португальцы как раз ещё боролись за финиш в топ-2. Так что более пассивно сыграла команда Компани. До этого в группе она уверенно обыграла «Окленд Сити» (2:1) и «Бока Хуниорс» (2:1).

В 1/8 финала «Бавария» тоже забила четыре мяча. Но матч был сложнее у неё, в сравнении с «ПСЖ», который легко справился с «Интер Майами». Мюнхенцы играли с «Фламенго». Тут мы уже увидели высокий класс подопечных Компани. Соперник много давил, создавал моменты, но забить бразильцам удалось всего дважды. «Бавария» же в реализации была лучше – выиграла 4:2.

Так что тут сойдутся два сильных клуба, которые достойны и финала. Жду борьбы, но все-таки поставлю на «ПСЖ». Клуб провёл два важных матча, в которых обязательно надо было выигрывать, – с «Атлетико» на старте и с «Интер Майами» в 1/8 финала, оба раза побеждал 4:0. По исполнителям парижане всё-таки сильнее», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».