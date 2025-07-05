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«Реал» Мадрид — «Боруссия»: прогноз Романа Гутцайта на матч 1/4 финала клубного ЧМ

«Реал» Мадрид — «Боруссия»: прогноз Романа Гутцайта на матч 1/4 финала клубного ЧМ
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Комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч КЧМ «Реал» Мадрид — «Боруссия».

Ставка: победа «Реала» и ТБ 1.5 за 1.71.

«В четвертьфинале клубного ЧМ мадридский «Реал» будет встречаться с «Боруссией» из Дортмунда. Это могла быть очень приятная встреча двух братьев Джоба и Джуда Беллингема, но, как теперь мы знаем, Джоб Беллингем, который летом перешёл из «Сандерленда» в немецкую команду, в этой встрече не сыграет. Поэтому Джуд, который наверняка на поле появится, увидит брата только за его пределами. Но даже без Джоба Беллингема в составе обеих команд, конечно же, есть на кого посмотреть.

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/4 финала
05 июля 2025, суббота. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

У «Боруссии» наконец стал забивать Серу Гирасси. Без его голов проход в эту стадию турнира был бы невозможен. Но в целом, если говорить о форме, которую демонстрируют в США «шмели», мне кажется, она «Реалу», конечно же, уступает. Не только по подбору футболистов, но ещё расскажу по текущему состоянию команды. Немецкая дружина выглядела более-менее подвижной только в матче против «Монтеррея», который проходил под закрытой крышей в Атланте. Во всех остальных матчах футболисты дортмундской «Боруссии», точнее, её запасные, даже уходили в раздевалку для того, чтобы не мучиться от страшной жары, которая стояла во время предыдущих игр этого клуба.

Мадридский «Реал» в 1/8 прошёл «Ювентус». Первый тайм получился невыразительным, но во втором команда Хаби Алонсо уже показала, что она может тотально контролировать ход встречи. Во второй половине игры у «Юве» моментов практически не было, а сам «Реал» смог отличиться и имел ещё несколько шансов для того, чтобы сделать победу даже более уверенной. Восстановился и вышел на замену Килиан Мбаппе. Посмотрим, отведёт ли ему место на поле в стартовом составе в этом матче Хаби Алонсо. Я, честно говоря, думаю, что нет. Мбаппе появится со скамейки запасных, потому что в прекрасной форме находится Гонсало Гарсия, нападающий молодёжной команды «сливочных», который делал результативные действия в каждом из четырёх предыдущих матчей «Реала» на этом турнире. Три гола и одна результативная передача у него прямо сейчас. Ну просто сказка! Он является претендентом на то, чтобы стать лучшим бомбардиром турнира.

Думаю, что в этом матче абсолютно логично считать именно мадридский «Реал» фаворитом. И я предположу, что команда Хаби Алонсо сможет победить, забив хотя бы пару мячей», — приводит слова Гутцайта «Ставка ТВ».

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