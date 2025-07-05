«Реал» Мадрид — «Боруссия»: прогноз Эдуарда Мора на игру КЧМ 5 июля

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч КЧМ «Реал» Мадрид — «Боруссия».

Ставка: ТМ 3 за 1.90.

«В 1/4 финала клубного чемпионата мира мадридский «Реал» сыграет против дортмундской «Боруссии». Надо сказать, что встреча пройдёт днём в Америке и там довольно жарко. Поэтому я не жду больших скоростей, тем более что команды выглядят довольно-таки уставшими.

Мне кажется, что игра будет напоминать матч «Реала» против «Ювентуса», где «Ювентус» играл очень глубоко от обороны, а «Реал» с большим трудом, но всё же нашёл возможность забить гол и победил со счётом 1:0.

Что-то похожее, я думаю, будет и в этой игре, где «Боруссия», скорее всего, отдаст игру и мяч «Реалу» и будет обороняться, искать свои шансы на контратаках. Так что результативного футбола я в этом матче не жду и не удивлюсь, если матч закончится вничью со счётом 0:0 или 1:1.

Поэтому первый мой прогноз – тотал матча меньше трёх голов – и второй прогноз – тотал первого тайма меньше 1.5 гола», — приводит слова Мора «РБ Спорт».