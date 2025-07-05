«Реал» Мадрид — «Боруссия»: прогноз Эльвина Керимова на четвертьфинальную игру КЧМ

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч КЧМ «Реал» Мадрид — «Боруссия».

Ставка: ТБ 3 за 1.87.

«Реал» достаточно неплохо сейчас выглядит. Три победы подряд. И как будто бы с каждой игрой команда Хаби Алонсо прибавляет. Восстановился Мбаппе после болезни. В принципе, Мадрид показал хороший второй тайм в матче с «Юве». Да, одержал минимальную победу, но создал достаточно голевых моментов.

А «Боруссия», можно сказать, ещё не сталкивалась на этом турнире с серьёзным соперником. Ну, наверное, самый серьёзный был всё-таки у них в первой встрече — «Флуминенсе», который также продолжает свой путь в Клубном чемпионате мира. Но тем не менее Дортмунд здорово выглядит сейчас. У немцев результативная команда, она продемонстрировала это в прошлом сезоне, да и сейчас тоже забивает достаточно много мячей. И «Галактикос» тоже традиционно много забивает, за исключением последнего матча, который прошёл с «Ювентусом», но, опять же, там очень много было нереализованных моментов. Тем не менее в атаке собраны очень сильные футболисты, которые умеют забивать, они это продемонстрировали на текущем турнире. Плюс, конечно же, нужно отметить, что Мбаппе уже получал игровую практику в прошедшей встрече и будет готов внести свой вклад.

У «шмелей» тоже яркие индивидуальности, например, Гирасси, который забивает очень часто. То есть атакующая линия и у одной, и у другой команд собрана отлично. Поэтому мой первый прогноз — тотал больше 3 с хорошей котировкой 1.87. Второй прогноз будет тотал больше 10.5 углового в этом матче за хороший коэффициент 1.90. Если посмотреть статистику по угловым, увидим: обе команды очень здорово эту статистику пробивают. Нет сомнений, что в этот раз тоже будет достаточно голевых моментов у ворот соперников и стандартов. Хочется отметить ещё противостояние этих двух клубов. В последних двух играх между этими командами тотал по угловым тоже был успешно пробит», — приводит слова Яковлева «РБ Спорт».