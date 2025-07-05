«Реал» — «Боруссия» Д: ставка Александра Мостового на матч 1/4 финала КЧМ

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч клубного чемпионата мира «Реал» Мадрид — «Боруссия» Дортмунд.

Ставка: победа «Реала» 2:1 за 7.20.

«5 июля в четвертьфинале клубного ЧМ пройдет встреча двух европейских клубов — мадридского «Реала» и дортмундской «Боруссии». Я тут отдаю предпочтение команде Алонсо, чей уровень всё-таки выше. Мы видели это и в прошедшем сезоне, и на этом турнире.

В прошлом раунде плей-офф мадридцы справились с другим сильным представителем Европы — «Ювентусом». Минимальным счётом 1:0 завершилась их игра, но подопечные Алонсо доминировали, могли бы и с более крупным счётом победить. В первом тайме ещё игра была более или менее равной. «Юве» оказывал сопротивление. На первых минутах они особенно много давили, создавали поочерёдно моменты. Но во второй 45-минутке «Реал» уже доминировал. На 54-й минуте Гарсия отличился после массированной атаки мадридцев, после навеса забил он головой. Пару раз могли сравнять туринцы, «Реал» тоже имел шансы, но счёт остался 1:0.

А вот «Боруссия» сыграла в 1/8 финала с соперником, которого в плей-офф далеко не все ожидали увидеть, — с «Монтерреем», он хорошо выступил в групповом раунде, тому же «Интеру» не проиграл. Команда Ковача лучше начала матч, открыла счёт уже на 14-й минуте, Гирасси забил после розыгрыша. Он же сделал дубль через 10 минут, после контратаки отличился. «Монтеррей» активизировался во второй 45-минутке, но хватило мексиканцев только на один гол. Итог — победа дортмундцев со счётом 2:1.

До этого в группе они выступили схожим образом — по два раза победили и один раз оформили ничью. Причём «мировые» у них были тяжёлыми, близкими к проигрышам. «Реал» едва «Аль-Хилялю» не уступил (1:1), а «Боруссия» была близка к неудаче с «Флуминенсе» (0:0). В остальных встречах у них особых трудностей уже не возникало.

Само собой, тут будет борьба, разгрома не жду. «Боруссия» после прихода Ковача смотрится неплохо, имеет сильную атаку. «Реал» с Хаби Алонсо тактически тоже прогрессирует, Мбаппе вот вернулся. Жду равного футбола, но поставлю на победу «Реала» всё-таки — точный счёт 2:1, котировка 7.20», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».