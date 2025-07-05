«Реал» — «Боруссия»: ставка Романа Павлюченко на игру КЧМ в Ист-Ратерфорде

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч клубного чемпионата мира «Реал» Мадрид — «Боруссия» Дортмунд.

Ставка: победа «Реала» за 1.65.

«Реал» Мадрид и «Боруссия» Дортмунд, четвертьфинал клубного чемпионата мира. Повторение финала Лиги чемпионов позапрошлого сезона. С тех пор в еврокубке они ещё один раз встречались, в группе в прошлом сезоне. Оба раза выиграли мадридцы. Сейчас я тоже отдаю им предпочтение.

«Реал» уже в прошлом раунде плей-офф мундиаля прошёл другого статусного соперника из Европы — «Ювентус». Матч был, можно сказать, односторонним. Мадридцы играли в привычный футбол, доминировали, создавали моменты, могли и с более крупным счётом побеждать. Но счёт на табло был в итоге 1:0. Гюлер хороший матч провёл, Гарсия, Винисиус. Мбаппе вернулся после травмы.

Наконец мы увидели боевой «Реал». В группе не всегда он уверенно выступал, была потеря очков с «Аль-Хилялем» (1:1), когда клуб ближе к проигрышу был. Затем с более лёгкими оппонентами «королевский клуб» уже справился — 3:1 с «Пачукой» и 3:0 с «Зальцбургом». Ещё один фактор, влияющий на улучшение выступлений «Реала», — Хаби Алонсо. Новый тренер привыкает к новому коллективу, пробует разные схемы, и пока у него многое получается.

У «Боруссии», казалось, был не такой сложный оппонент в 1/8 финала — «Монтеррей». Статус клубов очень разный. Но вот в группе мексиканцы уже выдали неплохие результаты. У «Интера» могли выиграть, с «Бокой Хуниорс» очки набрали. Это сильный клуб и «Боруссии» было не так легко. Но тоже был виден настрой команды Ковача, в первой 45-минутке она активно играла, забила дважды. Во втором тайме «Монтеррей» начал перехватывать инициативу, но для победы ему не хватило — 2:1 в итоге.

В группе же подопечные Ковача не всегда выступали уверенно. Начали они турнир с тяжёлого матча с «Флуминенсе» (0:0), который мог легко закончиться поражением представителя Германии. Затем была встреча с «Мамелоди», который вроде бы не вызвал особых трудностей у «Боруссии», но три мяча она всё равно пропустила во втором тайме — 4:3. С «Ульсаном» же было проще всего — 1:0.

Само собой, тут «Реал» является фаворитом. Да, это уже не те команды, которые играли друг с другом в финале ЛЧ в 2024 году, и даже уже не совсем те, что встречались в группе ЛЧ в прошлом сезоне. Но мадридцы всё равно остаются очень сильной командой, которая явно претендует на выход в финал КЧМ.

Так что тут я ставлю на победу «Реала» за 1.65», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».