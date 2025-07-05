ЦСКА — ОФК Белград: прогноз Семёна Зигаева на игру Братского кубка

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч ЦСКА — ОФК Белград.

Ставка: забьёт только ЦСКА за 1.82.

«Московские армейцы этим летом вновь сменили тренера, но Марко Николич перед уходом успел выиграть Кубок России, поэтому красно-синим уже 12 июля играть в Суперкубке против чемпиона страны «Краснодара». Новым тренером армейцев стал малоизвестный Фабио Челестини, с ним столичная команда уже успела провести два матча. Если первый, где красно-синие разгромили медиаклуб «Амкал» 4:0, всерьёз воспринимать не стоит, то второй — совсем другая история. «Партизан» — крепкая команда и турнир в Москве рассматривает как подготовку к Лиге конференций. Сербов россияне обыграли уверенно — 3:1.

ОФК год назад только вернулся в элиту сербского футбола после долгих лет отсутствия, но финишировал лишь на четвёртой строчке и без еврокубков. В Москву команда из Белграда приезжает уже во второй раз, прошлый визит вышел неудачным, оба матча на Братском кубке ОФК проиграл, да и в этот раз стартовал неудачно. Игра против друзей из «Динамо» у сербов не получилась, уже к середине первого тайма они пропустили дважды, а затем ещё и в конце матча динамовцы забили два мяча, как итог — 4:0 в пользу российской команды.

Чемпионат Сербии для ОФК стартует только 19 июля, и форсировать подготовку пока нет смысла, армейцам же через неделю уже предстоит матч за трофей, и это последний контрольный матч перед началом сезона. Атака сербской команды не выглядит грозно, а красно-синие пропустили от «Партизана» лишь раз, да и то там не только Акинфеев бы не вытащил, но и любой вратарь мира. Поэтому выберем логичный вариант с неплохим коэффициентом», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».