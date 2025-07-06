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Рублёв — Алькарас: прогноз «Чемпионата»

Рублёв — Алькарас: прогноз «Чемпионата»
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Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч четвёртого круга Уимблдона Андрей Рублёв — Карлос Алькарас.

Ставка: Рублёв выиграет как минимум один сет за 1.84.

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Разумеется, Андрею Рублёву не повезло с соперником. Несмотря на 22-летний возраст, Карлос Алькарас является одним из лучших теннисистов планеты прямо сейчас. С итальянцем Янником Синнером он спорит за первое место в рейтинге. Результаты говорят сами за себя.

Последний раз испанец не доходил до финала соревнования, когда выступал на мартовском Открытом чемпионате Майами. С тех пор он принял участие в пяти турнирах, четыре из которых выиграл. Очевидно, что в предстоящем матче с Андреем Рублёвым Карлос будет считаться фаворитом и почти наверняка одержит победу.

Однако разгрома ждать мы бы не стали. Россиянин показывает себя здорово на этом Уимблдоне. В последнем матче разгромил опытного Адриана Маннарино (7:5, 6:2, 6:3). Кроме того, у него в карьере есть победы над Алькарасом. Последняя из них случилась в 2024 году в 1/4 финала турнира в Мадриде. А потому забрать как минимум один сет у испанца Андрей сможет.

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