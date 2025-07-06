Хачанов — Майхшак: прогноз на матч Уимблдона

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч четвёртого круга Уимблдона Карен Хачанов — Камиль Майхшак.

Ставка: победа Хачанова в матче с Майхшаком + тотал больше 37.5 гейма за 2.60.

Букмекеры считают Карена Хачанова фаворитом. Во-первых, Карен довольно неплохо смотрелся на травяных турнирах до старта Открытого чемпионата Великобритании. В Галле даже добрался до полуфинала и навязал борьбу победившему в итоге Бублику.

Во-вторых, российский спортсмен, судя по всему, достаточно мотивирован. Начав на Уимблдоне с довольно простой победы над американцем Макдональдом, он провёл два пятисетовика с Синтаро Мочизуки и Нуну Боржешем. Португалец, к слову, был довольно близок по рейтингу, но Карен проявил характер.

Что касается Камиля Майхшака, то он пока что за пределами топ-100. Этот соперник умудрился пройти в первом круге Берреттини, а дальше встречался с оппонентами плюс-минус своего уровня. Встреча с Хачановым для польского спортсмена, конечно, испытание. Мы бы не ждали быстрого матча, однако шансы на победу у россиянина велики.