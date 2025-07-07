«Краснодар» — ЦСКА: когда Суперкубок России и какие коэффициенты

12 июля российский футбольный сезон стартует в Казани матчем за Суперкубок. В нём встретятся чемпион страны — «Краснодар» — и обладатель Кубка — ЦСКА. Начало встречи — в 18:00 мск.

Букмекеры считают фаворитами краснодарцев. На «быков» можно сделать ставку с коэффициентом 2.44, а на победу ЦСКА в основное время дают 3.00. На то, что по итогам 90 минут встречи будет зафиксирована ничья, можно заключить пари за 3.40.

На рынке исхода матча с учётом возможной серии пенальти ситуация также в пользу краснодарцев — 1.80 на 2.05.

При этом букмекеры ждут высокой результативности. На ТБ 2.5 гола можно сделать ставку за 1.83, а на «низ» — за 2.04.