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Букмекеры оценили вероятность серии пенальти в матче за Суперкубок России

Букмекеры оценили вероятность серии пенальти в матче за Суперкубок России
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12 июля российский футбольный сезон стартует в Казани матчем за Суперкубок. В нём встретятся чемпион страны — «Краснодар» — и обладатель Кубка — ЦСКА. Начало встречи — в 18:00 мск.

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Букмекеры считают фаворитами краснодарцев. На «быков» можно сделать ставку с коэффициентом 2.44, а на победу ЦСКА в основное время дают 3.00. На то, что по итогам 90 минут встречи будет зафиксирована ничья, можно заключить пари за 3.50.

Если ЦСКА выиграет Суперкубок России в серии пенальти, сыграет коэффициент 6.40. Почему именно армейцы одержат победу, если дело дойдёт до 11-метровых? Во-первых, потому что у них на воротах легендарный Игорь Акинфеев. Во-вторых, в минувшем розыгрыше Кубка России ЦСКА обыграл «Ростов» в серии пенальти, а в 2023 году в финале так же победил как раз «Краснодар».

Победа «Краснодара» по пенальти при этом доступна за 6.60.

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