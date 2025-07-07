Букмекеры спрогнозировали лучший клуб Москвы в РПЛ-2025/2026

Новый сезон Российской Премьер-Лиги должен получиться непредсказуемым и интригующим. Особенно интересно будет наблюдать за московскими командами, которых в сезоне-2025/2026 будет сразу пять — «Спартак», ЦСКА, «Динамо», «Локомотив» и «Торпедо». Но какая из них окажется выше в таблице по итогам чемпионата России?

Букмекерские конторы считают, что лучшим клубом Москвы по итогам сезона-2025/2026 станет «Спартак». Поставить на это можно с коэффициентом 2.60.

Ставки на «Динамо» принимаются за 3.30, а шансы ЦСКА выражены коэффициентом 4.00.

Аутсайдерами среди московских команд считаются «Локомотив» (8.00) и «Торпедо» (100.0).