Названы фавориты Первой лиги сезона-2025/2026

Старт нового сезона Первой лиги запланирован на 19 июля. Букмекерские конторы выделяют трёх основных фаворитов, которые могут по итогам следующего сезона Первой лиги напрямую выйти в РПЛ.

Среди них — «Урал», который проиграл стыковые матчи «Ахмату». 23 июня было объявлено о назначении на пост главного тренера екатеринбуржцев Мирослава Ромащенко. Поставить на то, что «шмели» выиграют Первую лигу, можно с коэффициентом 3.10.

Однако главным фаворитом в борьбе за победу в Первой лиге у букмекеров идёт «Факел» — коэффициент 2.80.

«Оренбург» в прошлом сезоне РПЛ занял предпоследнее место и спустился в Первую лигу. Но руководство продолжит доверять Владимиру Слишковичу, который получил большой опыт, работая в «Спартаке». Поставить на то, что оренбуржцы вернутся с первого места, можно с коэффициентом 3.30.

Выход «Родины» напрямую в РПЛ оценивается коэффициентом 3.50, а ставки на то, что команда займёт с первого по четвёртое место, принимают за 1.90.

Шансы тульского «Арсенала», «Ротора» и «СКА-Хабаровск» занять место с первого по четвёртое оценили одинаковым коэффициентом 3.50.

На выход «Черноморца» напрямую в РПЛ теперь дают коэффициент 100.0. Столько же букмекеры предлагают на выход новичка Первой лиги — «Челябинска».