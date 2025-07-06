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Эксперты назвали шансы Карена Хачанова выйти в четвертьфинал Уимблдона

Эксперты назвали шансы Карена Хачанова выйти в четвертьфинал Уимблдона
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6 июля состоится матч 1/8 финала Уимблдона, в котором встретятся 17-й сеяный россиянин Карен Хачанов и представитель Польши Камиль Майхшак.

Букмекеры считают фаворитом россиянина. Сделать ставку на победу Хачанова предлагается с коэффициентом 1.32. Победу польского теннисиста оценили в 3.40.

Уимблдон (м). 4-й круг
06 июля 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Карен Хачанов
20
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Камиль Майхшак
109
Польша
Камиль Майхшак
К. Майхшак

На успех Карена в трёх сетах можно сделать ставку за 3.00. На то, что Майхшак выиграет хотя бы одну партию, предлагают поставить с котировкой 1.36. На тай-брейк в одном из сетов доступно пари за 1.45.

Хачанов на этом турнире победил Маккензи Макдональда, Синтаро Мочизуки и Нину Боржеша. При этом в двух последних матчах россиянину понадобилось пять сетов. Майхшак оказался сильнее Маттео Берреттини, Итана Куинна и Артура Риндеркнеша.

В четвертьфинале победитель сыграет с сильнейшим в противостоянии Тейлор Фритц — Джордан Томпсон. Теннисисты ранее трижды встречались друг с другом, все эти матчи выиграл Хачанов.

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