Букмекеры оценили шансы Анастасии Павлюченковой пройти в 1/4 финала Уимблдона

6 июля состоится матч 1/8 финала Уимблдона, в котором встретятся россиянка Анастасия Павлюченкова и представительница Великобритании Сонай Картал.
Букмекеры считают фаворитом британку. Сделать ставку на победу Картал предлагается с коэффициентом 1.80. Победу российской теннисистки оценили в 2.00.
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На успех Картал в двух сетах можно сделать ставку за 3.00. На то, что Павлюченкова выиграет хотя бы одну партию, предлагают поставить с котировкой 1.37. На тай-брейк в одном из сетов доступно пари за 2.50.
Павлюченкова на этом турнире победила Айлу Томлянович, Эшлин Крюгер и Наоми Осаку. Картал оказалась сильнее Елены Остапенко, Виктории Томовой и Диан Парри.
Теннисистки ранее не встречались друг с другом. В четвертьфинале победительница сыграет с сильнейшей в противостоянии Линда Носкова — Аманда Анисимова.
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