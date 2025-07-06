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Букмекеры оценили шансы Анастасии Павлюченковой пройти в 1/4 финала Уимблдона

Букмекеры оценили шансы Анастасии Павлюченковой пройти в 1/4 финала Уимблдона
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6 июля состоится матч 1/8 финала Уимблдона, в котором встретятся россиянка Анастасия Павлюченкова и представительница Великобритании Сонай Картал.

Букмекеры считают фаворитом британку. Сделать ставку на победу Картал предлагается с коэффициентом 1.80. Победу российской теннисистки оценили в 2.00.

Уимблдон (ж). 4-й круг
06 июля 2025, воскресенье. 15:30 МСК
Сонай Картал
51
Великобритания
Сонай Картал
С. Картал
Не начался
1 2 3
         
         
Анастасия Павлюченкова
50
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова

На успех Картал в двух сетах можно сделать ставку за 3.00. На то, что Павлюченкова выиграет хотя бы одну партию, предлагают поставить с котировкой 1.37. На тай-брейк в одном из сетов доступно пари за 2.50.

Павлюченкова на этом турнире победила Айлу Томлянович, Эшлин Крюгер и Наоми Осаку. Картал оказалась сильнее Елены Остапенко, Виктории Томовой и Диан Парри.

Теннисистки ранее не встречались друг с другом. В четвертьфинале победительница сыграет с сильнейшей в противостоянии Линда Носкова — Аманда Анисимова.

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