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Эксперты назвали шансы Андрея Рублёва обыграть Карлоса Алькараса на Уимблдоне

Эксперты назвали шансы Андрея Рублёва обыграть Карлоса Алькараса на Уимблдоне
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6 июля состоится матч 1/8 финала Уимблдона, в котором встретятся 14-й сеяный россиянин Андрей Рублёв и вторая ракетка турнира испанец Карлос Алькарас.

Букмекеры считают явным фаворитом испанца. Сделать ставку на победу Алькараса предлагается с коэффициентом 1.08. Победу российского теннисиста оценили в 7.80.

Уимблдон (м). 4-й круг
06 июля 2025, воскресенье. 19:15 МСК
Андрей Рублёв
14
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

На успех Карлоса в трёх сетах можно сделать ставку за 1.90. На то, что Рублёв выиграет хотя бы одну партию, предлагают поставить с котировкой 1.84. На тай-брейк в одном из сетов доступно пари за 1.72.

Рублёв на этом турнире победил Ласло Джере, Ллойда Харриса и Адриана Маннарино. Алькарас оказался сильнее Фабио Фоньини, Оливера Тарвета и Ян-Леннарда Штруффа.

Теннисисты ранее четырежды встречались друг с другом, победив по два раза. В четвертьфинале лучший из этой пары сыграет с сильнейшим в противостоянии Николас Харри — Кэмерон Норри.

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