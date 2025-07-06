Эксперты назвали шансы Андрея Рублёва обыграть Карлоса Алькараса на Уимблдоне

6 июля состоится матч 1/8 финала Уимблдона, в котором встретятся 14-й сеяный россиянин Андрей Рублёв и вторая ракетка турнира испанец Карлос Алькарас.

Букмекеры считают явным фаворитом испанца. Сделать ставку на победу Алькараса предлагается с коэффициентом 1.08. Победу российского теннисиста оценили в 7.80.

На успех Карлоса в трёх сетах можно сделать ставку за 1.90. На то, что Рублёв выиграет хотя бы одну партию, предлагают поставить с котировкой 1.84. На тай-брейк в одном из сетов доступно пари за 1.72.

Рублёв на этом турнире победил Ласло Джере, Ллойда Харриса и Адриана Маннарино. Алькарас оказался сильнее Фабио Фоньини, Оливера Тарвета и Ян-Леннарда Штруффа.

Теннисисты ранее четырежды встречались друг с другом, победив по два раза. В четвертьфинале лучший из этой пары сыграет с сильнейшим в противостоянии Николас Харри — Кэмерон Норри.