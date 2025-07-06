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Эксперты назвали фаворита клубного чемпионата мира после четвертьфиналов

Эксперты назвали фаворита клубного чемпионата мира после четвертьфиналов
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На клубном чемпионате мира позади стадия 1/4 финала. Борьбу за трофей продолжают всего четыре команды. Букмекеры обновили линию на победителя турнира.

Главным претендентом на победу считают «ПСЖ», поставить на клуб, который выиграл Лигу чемпионов, можно с коэффициентом 2.40. В четвертьфинале парижане победили «Баварию» 2:0, причём второй гол забили вдевятером.

В полуфинальном матче «ПСЖ» встретится с мадридским «Реалом», ставки на чемпионство которого принимают за 2.90. Команда Хаби Алонсо также обыграла немецкий клуб — «Боруссию» (3:2). «Королевский клуб» уверенно контролировал ход встречи, но на последних минутах мог упустить победу.

Шансы «Челси» оценили в 3.90. Лондонский клуб в своём четвертьфинале переиграл «Палмейрас» (2:1).

Наконец, на «Флуминенсе» можно сделать ставку за 13.00. Бразильцы выбили из борьбы «Аль-Хиляль» (2:1).

Полуфинальные матчи пройдут 8-9 июля.

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