США — Мексика: прогноз Павла Погребняка на финал Золотого кубка КОНКАКАФ

Известный в прошлом футболист Павел Погребняк дал прогноз на финал Золотого кубка КОНКАКАФ США — Мексика.

Ставка: проход Мексики за 1.72.

«Мексика – действующий чемпион и рекордсмен по количеству титулов в этом турнире, их девять. В этом розыгрыше пропустили только два мяча. Дисциплина сборной на высоком уровне, и это даёт свои плоды. Состав с высококвалифицированными футболистами, а в атаке два звёздных нападающих из «Фулхэма» и «Милана».

Что касается США, они в первые 15 минут забили два мяча против Гватемалы и вышли в финал. Составы равные, и сложно сказать, у кого преимущество. США много забивает благодаря полузащитнику Луне, который дважды отличился в прошлом матче.

Думаю, будет яркий поединок, но свергнуть действующих чемпионов США не смогут. Опыт побед в этом турнире поможет Мексике забрать домой десятый титул. Моя ставка – Мексика выиграет финал с коэффициентом 1.72», — приводит слова Погребняка «РБ Спорт».