«Спартак» — «Крылья Советов»: ставки и коэффициенты на товарищеский матч 6 июля

6 июля 2025 года в товарищеском матче сыграют «Спартак» и «Крылья Советов». Встреча состоится на стадионе «Лукойл Арена». Начало — в 17:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение московскому клубу. Поставить на победу «Спартака» можно с коэффициентом 1.45, а шансы «Крыльев Советов» оценили в 6.70. Ничья идёт с коэффициентом 4.70.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.15. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.84. Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу московского клуба за 6.70.

Пока красно-белые провели только одну контрольную встречу. В Тарасовке они одолели «Торпедо» со счётом 3:1. Первый тайм по игре остался за автозаводцами, потому что Станкович задействовал резервный состав. Когда во втором вышли лидеры — всё изменилось.

Подопечные Магомеда Адиева тоже провели пока только одну товарищескую встречу, как и «Спартак». Они сыграли вничью с «КАМАЗом» — 1:1. И это довольно тревожный звоночек, ведь сравнять счёт им удалось лишь только благодаря пенальти.