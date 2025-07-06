«Зенит» — «Балтика»: ставки и коэффициенты на товарищеский матч в Санкт-Петербурге

6 июля 2025 года в товарищеском матче сыграют «Зенит» и «Балтика». Встреча состоится в Санкт-Петербурге. Начало — в 19:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение петербургскому клубу. Поставить на победу «Зенита» можно с коэффициентом 1.27, а шансы калининградской «Балтики» оценили в 11.00. Ничья идёт с коэффициентом 5.70.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.65, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.24. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.10. Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу петербургского клуба за 5.80.

Сине-бело-голубые устремлены к укреплению состава южноамериканскими футболистами. На днях команду пополнил левый защитник Роман Вега. На подходе и разрешение саги с переходом Жерсона из «Фламенго». Сине-бело-голубые в первой товарищеской встрече разгромили «Црвену Звезду» (3:0). Обыграть действующего чемпиона Сербии помогли дубль Луиса Энрике и гол Лусиано Гонду. По-прежнему результат делают легионеры, и их будет ещё больше к началу нового сезона. Доказательство тому и минувший матч с махачкалинским «Динамо» (2:0). В первом тайме Сергей Семак задействовал состав, в который вошли в основном российские футболисты. Он завершился вничью со счётом 0:0.

Калининградский клуб под руководством опытного Андрея Талалаева был очень бдителен и надёжен в обороне в минувшем сезоне Первой лиги. В 34 матчах команда пропустила всего лишь 18 мячей. Несомненно, с учётом того факта, что «Балтика» уступает многим соперникам из РПЛ по качеству состава, игра будет выстраиваться на защите. На это указывает и недавний переход защитника Стефана Ковача. Калининградцы оказались очень активными на трансферном рынке. Правда, пока не все футболисты прибыли в расположение команды, однако уже подписаны контракты с боснийцем Элдаром Чивичем (из «Ференцвароша»), марокканцем Айманом Муридом, нигерийцами Тентоном Йенне и Чинонсо Оффором. Оба африканца — нападающие, и это очень интересно.

Некоторые смогут принять участие в предстоящей встрече, которая станет для «Балтики» второй в этом межсезонье. Первую она провела с «Шинником». Матч прошёл в формате двух таймов по 45 минут и одного 30-минутного. В основное время соперник выиграл со счётом 1:0, а после 120 минут команды решили потренировать пенальти, где калининградцы оказались сильнее — 4:2.