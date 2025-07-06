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В Австралии резко снизилось число регистраций в реестре самоограничения

В Австралии резко снизилось число регистраций в реестре самоограничения
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Австралийский реестр самоограничения опубликовал отчёт за последний год. Из данных следует, что количество новых регистраций снизилось на 31,7%.

В отчёте приводится статистика за год работы с 1 июля 2024 года по 30 июня 2025 года. За этот период в реестре зарегистрировались 18 869 австралийцев.

Из данных отчёта следует, что 47% всех пользователей, добавленных в реестр за последние 12 месяцев, — молодёжь в возрасте до 30 лет. Еще 31% пользователей оказались в возрасте 31—40 лет. Таким образом, 78% самоограничившихся за последний год составляют возраст до 40 лет.

Реестр самоисключения начал свою работу в Австралии в июле 2023 года.

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