В Австралии резко снизилось число регистраций в реестре самоограничения

Австралийский реестр самоограничения опубликовал отчёт за последний год. Из данных следует, что количество новых регистраций снизилось на 31,7%.

В отчёте приводится статистика за год работы с 1 июля 2024 года по 30 июня 2025 года. За этот период в реестре зарегистрировались 18 869 австралийцев.

Из данных отчёта следует, что 47% всех пользователей, добавленных в реестр за последние 12 месяцев, — молодёжь в возрасте до 30 лет. Еще 31% пользователей оказались в возрасте 31—40 лет. Таким образом, 78% самоограничившихся за последний год составляют возраст до 40 лет.

Реестр самоисключения начал свою работу в Австралии в июле 2023 года.