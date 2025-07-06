В Казахстане могут ввести уголовную ответственность за договорные матчи

Казахстанская федерация футбола (КФФ) разработала поправки в законодательство, которые предусматривают уголовную ответственность за манипулирование исходами спортивных событий, сообщает Offside.kz.

«По нашей инициативе разработан ряд поправок в законодательство. Предлагается усилить ответственность и даже предусмотреть уголовное наказание. Эти предложения обсуждаются с депутатами и соответствующими органами. Это принципиальный вопрос. В казахстанском футболе нет места тем, кто торгует честью игры», — заявил советник президента КФФ Нурсултан Курман.

Он также добавил, что договорные матчи — тяжёлое наследие прошлого, а нынешнее руководство федерации ведёт непримиримую борьбу с этой проблемой. По словам чиновника, случаи манипулирования исходами не переросли в массовое явление, однако даже единичные инциденты должны строго наказываться.