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В Казахстане могут ввести уголовную ответственность за договорные матчи

В Казахстане могут ввести уголовную ответственность за договорные матчи
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Казахстанская федерация футбола (КФФ) разработала поправки в законодательство, которые предусматривают уголовную ответственность за манипулирование исходами спортивных событий, сообщает Offside.kz.

«По нашей инициативе разработан ряд поправок в законодательство. Предлагается усилить ответственность и даже предусмотреть уголовное наказание. Эти предложения обсуждаются с депутатами и соответствующими органами. Это принципиальный вопрос. В казахстанском футболе нет места тем, кто торгует честью игры», — заявил советник президента КФФ Нурсултан Курман.

Он также добавил, что договорные матчи — тяжёлое наследие прошлого, а нынешнее руководство федерации ведёт непримиримую борьбу с этой проблемой. По словам чиновника, случаи манипулирования исходами не переросли в массовое явление, однако даже единичные инциденты должны строго наказываться.

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