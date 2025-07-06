Эксперты назвали потенциальных сменщиков Аморима в «МЮ»

Рубен Аморим не проработал в «Манчестер Юнайтед и года, но уже ходят слухи о его возможной отставке. Манкунианцы не выиграли в прошлом сезоне ни одного трофея, а в АПЛ заняли только 15-е место. Руководство заявляет, что доверяет португальцу, однако букмекеры принимают ставки на следующего тренера «МЮ».

По оценке аналитиков, наиболее вероятно, что в «МЮ» придёт экс-наставник сборной Англии Гарет Саутгейт или немецкий специалист Оливер Гласнер, который сейчас работает в «Кристал Пэлас». На любого из них можно поставить с коэффициентом 4.00.

За 8.00 можно сделать ставку на то, что новым тренером «Манчестер Юнайтед» станет Маурисио Почеттино или Майкл Кэррик. За 10.00 доступно пари на назначение Корана Маккенны.

Вероятность того, что «МЮ» возглавит Зинедин Зидан, Унаи Эмери или Андони Ираола, букмекеры оценивают коэффициентом 12.00.