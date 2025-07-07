Букмекеры предсказали число голов Заболотного в «Спартаке»

1 июля 2025 года «Спартак» официально объявил о контракте с 34-летним нападающим Антоном Заболотным. Договор рассчитан на один год. В прошлом сезоне футболист выступал за «Химки» и является воспитанником ЦСКА.

Букмекерские конторы предлагают поставить на тотал Заболотного больше 3.5 мяча с коэффициентом 1.65, а тотал меньше 3.5 мяча идёт за 2.10.

Букмекеры предлагают поставить на то, что 34-летний нападающий в следующем сезоне за «Спартак» сделает больше 2.5 результативной передачи, за 1.80, а на тотал меньше 2.5 голевого паса дают коэффициент 1.90.

За последние четыре сезона Заболотный только в «Химках» смог отдать больше двух результативных передач.