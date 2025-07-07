Самсонова — Манейро: прогноз на матч 7 июля

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на игру четвёртого круга Уимблдона Людмила Самсонова — Джессика Бузас Манейро.

Ставка: Самсонова обыграет Бузас Манейро с форой (-5.5) за 2.10.

Пока что у Людмилы Самсоновой на Открытом чемпионате Великобритании особенных проблем нет. В том плане, что она провела уже три встречи с соперницами различного уровня и из разных стран, но в каждом случае выигрывала за две партии и разгромно. Есть все основания полагать, что и в предстоящей встрече добьётся победы.

Самсонова является 19-й ракеткой мира, а потому перед стартом турнира логично входила в число претендентов на победу. Пусть и не была среди фаворитов. На прошлой стадии она разобралась с Дарьей Касаткиной, которая теперь выступает под флагом Австралии (6:2, 6:3). Примечательно, что в этой встрече россиянка установила рекорд, совершив подачу со скоростью 206 км/ч.

Почему это важно? Джессика Бузас Манейро является 62-й ракеткой мира и одной из сильнейших представительниц испанского тенниса на данный момент. Однако она не так хорошо играет на приёме, чтобы сдержать россиянку, которая набрала очень приличный ход. Пожалуй, разгромная победа здесь снова проглядывается. Но мы предлагаем взять Ф1 (-5.5).