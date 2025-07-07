Александрова — Бенчич: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на игру четвёртого круга Уимблдона Екатерина Александрова — Белинда Бенчич.

Ставка: Александрова обыграет Бенчич с форой (-3.5) за 2.00.

До сих пор у Екатерины Александровой не было особенных трудностей на Уимблдоне-2025. Ранее ей в соперницы доставались представительницы Австралии, Нидерландов и Турции. В последней игре с турчанкой Зейнеп Сёнмез показалось, что россиянка была недонастроена, а потому после уверенной победы в первом сете едва не отдала второй — 7:6 (7:1).

На этот раз предстоит сыграть с Белиндой Бенчич, которая представляет Швейцарию и находится гораздо ближе в рейтинге. Более того, в истории личных встреч есть примеры, когда швейцарской спортсменке удавалось побеждать Александрову. Причём и на траве в том числе.

Букмекеры считают Екатерину фаворитом, дают на её победу с форой (-3.5) заманчивый коэффициент 2.00. В принципе, можно задуматься. Дело в том, что соперницы встречались друг с другом во время подготовки к Уимблдону — на турнире в Бад-Хомбурге. Тогда россиянка одержала уверенную победу со счётом 2-0 (6:1, 6:2). Вполне может получить четыре гейма форы и на этот раз.